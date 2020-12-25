В Азербайджане объявили постепенную демобилизацию военных

"В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года, призывники должны быть постепенно уволены с военной службы по мобилизации с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года", - говорится в распоряжении Президента.

Напомним, после объявленного перемирия в зоне Нагорного Карабаха на новых границах Армении с Азербайджаном сейчас проходит локация пограничных точек.

В связи с этим в Ереване регулярно вспыхивают протесты с требованием отставки премьер-министра Николы Пашиняна, который подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.