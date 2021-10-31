В авто з США прикордонники знову виявили боєприпаси

Деталі

Прикордонники спільно зі своїм чотирилапим помічником у двох іномарках виявили три магазини до пістолета та понад сотню боєприпасів різного калібру.

Усі небезпечні предмети були знайдені в автомобілях під передніми сидіннями пасажирів. Наразі магазини та боєприпаси встановленим порядком вилучили та передали представникам митниці.

Варто зазначити, що прикордонники доволі часто виявляють небезпечні знахідки в автівках, які українці придбали за кордоном.

Всього з початку року прикордонники Одеського загону виявили в таких автіках близько 2,5 десятків одиниць зброї та понад 2500 боєприпасів.