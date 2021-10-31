В автомобиле из США пограничники снова обнаружили боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Одесском морском торговом порту пограничники обнаружили боеприпасы в доставленных из США автомобилях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы.
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Пограничники совместно со своим четырехлапым помощником в двух иномарках обнаружили три магазина к пистолету и более сотни боеприпасов разного калибра.
Все опасные предметы были обнаружены в автомобилях под передними сиденьями пассажиров. Пока магазины и боеприпасы установленным порядком изъяли и передали представителям таможни.
Следует отметить, что пограничники довольно часто обнаруживают опасные находки в автомобилях, которые украинцы приобрели за границей. Всего с начала года пограничники Одесского отряда обнаружили в таких автомобилях около 2,5 десятка единиц оружия и более 2500 боеприпасов.