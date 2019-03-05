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В Австрії стався вибух на збройному заводі

В Австрії стався вибух на збройному заводі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На заводі всесвітньо відомого виробника пістолетів Glock (Каринтія, Австрія) 5 березня стався вибух. Один працівник загинув, ще один отримав важкі поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на АРА.

"У результаті вибуху на збройному заводі Glock в містечку Ферлах в Каринтії у вівторок загинув один працівник. Він помер відразу на території заводу. Ще один працівник отримав важкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Пораненого доставлено до шпиталю, його стан стабільний.

Причина вибуху на заводі поки невідома. Поліція проводить розслідування. Загрози для населення немає.

Нагадаємо, на заводі з виробництва боєприпасів в південнокорейському місті Теджон стався вибух, жертвами якого стали три людини.

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