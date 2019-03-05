В Австрии произошел взрыв на оружейном заводе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На заводе всемирно известного производителя пистолетов Glock (Каринтия, Австрия) 5 марта произошел взрыв. Один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРА.
"В результате взрыва на вооруженном заводе Glock в городке Ферлах в Каринтии во вторник погиб один работник. Он умер сразу на территории завода. Еще один работник получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
Раненого доставили в госпиталь, его состояние стабильное.
Причина взрыва на заводе пока неизвестна. Полиция проводит расследование. Угрозы для населения нет.
Напомним, на заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон произошел взрыв, жертвами которого стали три человека.