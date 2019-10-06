В Австрії чоловік через ревнощі вбив п'ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Чоловік убив п’ятьох людей на гірськолижному курорті Кітцбюель в федеральній землі Тіроль (Австрія). Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на поліцію, пише УНН.
За даними видання, злочин скоїв 25-річний молодий чоловік. На ґрунті ревнощів чоловік убив свою колишню 19-річну дівчину, з якою розлучився двома місяцями раніше, її брата, батьків і нового хлопця.
Як пише Kronen Zeitung, о 4 ранку чоловік постукав у двері будинку своєї колишньої подруги, однак її батько не відчинив йому. Після цього він повернувся до себе додому, де взяв вогнепальну зброю свого брата.
Зі зброєю юнак повернувся в будинок своєї колишньої дівчини, близько 5:30 ранку він застрелив її батька, коли той відчинив двері, а потім застрелив брата своєї колишньої дівчини у його спальні. Після вбивства її матері, як заявили у поліції, він заліз через балкон у кімнату своєї колишньої дівчини і вбив 19-річну та її нового 24-річного хлопця.
Як писав УНН раніше, у результаті атаки на штаб поліції Парижа загинули 4 правоохоронці, частково закрито метро.