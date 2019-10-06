В Австрии мужчина из-за ревности убил пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Мужчина убил пять человек на горнолыжном курорте Китцбюэль в федеральной земле Тироль (Австрия). Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на полицию, пишет УНН.
По данным издания, преступление совершил 25-летний молодой человек. На почве ревности мужчина убил свою бывшую 19-летнюю девушку, с которой расстался двумя месяцами ранее, ее брата, родителей и нового парня.
Как пишет Kronen Zeitung, в 4 утра мужчина постучал в дверь дома своей бывшей подруги, однако ее отец не открыл ему. После этого он вернулся к себе домой, где взял огнестрельное оружие своего брата.
С оружием молодой человек вернулся в дом своей бывшей девушки, около 5:30 утра он застрелил ее отца, когда тот открыл дверь, а затем застрелил брата своей бывшей девушки в его спальне. После убийства ее матери, как заявили в полиции, он залез через балкон в комнату своей бывшей девушки и убил 19-летнюю и ее нового 24-летнего парня.
Как писал УНН ранее, в результате атаки на штаб полиции Парижа погибли 4 правоохранители, частично закрыто метро.