В Австрії Coca-Cola відкликає 28 мільйонів пляшок з напоями через можливе забруднення
Київ • УНН
Coca-Cola відкликає 28 мільйонів півлітрових пляшок напоїв в Австрії через можливе забруднення металевими частинками. Це найбільше відкликання споживчих товарів в країні за останні 25 років.
Компанія Coca-Cola розпочала масштабне відкликання напоїв в Австрії, яке стосується 28 мільйонів півлітрових пляшок. Причиною стала підозра на можливу наявність металевих частинок через технічний збій на виробництві. Про це повідомляє DPA, пише УНН.
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У компанії кажуть, що відкликанню підлягають напої Coke, Fanta, Sprite і MezzoMix у півлітрових пляшках із кінцевим терміном придатності від 4 лютого 2025 року до 12 квітня 2025 року.
Як пояснює виробник, через технічну помилку під час виробництва "дуже обмежена" кількість пляшок може містити невеликі осколки.
Там додали, що більшість пляшок усе ще перебувають на території компанії або на складах роздрібної торгівлі та не були реалізовані.
За словами речника австрійського регулятора споживчих товарів Александра Хенгля, це найбільше відкликання споживчих товарів в Австрії за останні щонайменше 25 років.
Він додав, що відомство та його 80 інспекторів уже відстежують, чи прибирають роздрібні торговці пляшки з полиць. Процес, як очікується, завершать за кілька тижнів.
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