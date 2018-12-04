В Австралії знайшли "двійника Пікачу"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Австралії було знайдено опосума-альбіноса із золотистим відтінком шерсті через рідкісну генетичну мутацію. Про це інформує австралійська громадська організація "Landcare Victoria" у Twitter, передає УНН.
"Тварина відноситься до виду "лисий кузу" або "опосум щіткохвостий". Її шерсть має не сірий або коричневий відтінок, а золотистий. Це пов'язано із високим рівнем пігменту меланіну", - йдеться у повідомленні.
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Як відомо, довжина тіла опосумів становить від 32 до 58 сантиметрів, а хвоста - від 24 до 40 сантиметрів, причому самці бувають набагато більші за самок. Іншими особливостями "листоподібних опосумів" є довгі вуха і вузька морда. Вони живуть на деревах, ведуть нічний спосіб життя, харчуються листям, ягодами, фруктами.
Після публікації фотографії тварини, користувачі соцмереж відзначили його схожість з персонажем ігр та мультсеріалу про покемона Пікачу.
Нагадаємо, раніше в Уганді виявили мавп-мутантів - чверть приматів в одному з регіонів народжується без ніздрів, пальців, з розщепленим піднебінням і недостатньою пігментацією шерсті.