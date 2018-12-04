В Австралии нашли "двойника Пикачу"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Австралии был найден поссум-альбинос с золотистым оттенком шерсти из-за редкой генетической мутации. Об этом сообщает австралийская общественная организация "Landcare Victoria" в Twitter, передает УНН.
"Животное относится к виду "лысый кузу" или "поссум щеткохвостый". Его шерсть имеет не серый или коричневый оттенок, а золотистый. Это связано с высоким уровнем пигмента меланина", - говорится в сообщении.
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Как известно, длина тела оппосумов составляет от 32 до 58 сантиметров, а хвоста - от 24 до 40 сантиметров, причем самцы бывают гораздо крупнее самок. Другими особенностями "листовидных оппосумов" являются длинные уши и узкая морда. Они живут на деревьях, ведут ночной образ жизни, питаются листьями, ягодами, фруктами.
После публикации фотографии животного, пользователи соцсетей отметили его сходство с персонажем игр и мультсериала про покемона Пикачу.
Напомним, ранее в Уганде обнаружили обезьян-мутантов - четверть приматов в одном из регионов рождается без ноздрей, пальцев, с расщепленным небом и недостаточной пигментацией шерсти.