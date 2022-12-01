В Австралії випустили джин на честь визволення Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Австралійська компанія SUNSHINE випустила джин на честь визволення Херсона. Гроші з продажу підуть на придбання металошукачів, які потім відправлять в Україну для розмінування звільнених територій.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт розробника.
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“Цей лімітований джин Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin було випущено на честь визволення українського міста Херсон, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі! Підніміть, будь ласка, келих за Херсон і героїчні зусилля багатьох”, — йдеться на сайті.
До того ж, як вказано на сайті, дизайн етикетки створив Костянтин Дес з Одеси.
“Його робоче місце постраждало від російської ракети 10 травня. Зараз він живе без електрики через постійні атаки на його місто”, — додали у компанії.
Нагадаємо
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки “Херсон — це Україна!”. Проте компанія вже закрила передзамовлення на марку через повний sold out.