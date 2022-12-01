В Австралии выпустили джинн в честь освобождения Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Австралийская компания SUNSHINE выпустила джинн в честь освобождения Херсона. Деньги по продаже пойдут на приобретение металлоискателей, которые затем отправят в Украину для разминирования освобожденных территорий.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт разработчика.
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“Этот лимитированный джин Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin был выпущен в честь освобождения украинского города Херсон, где, пожалуй, выращивают самые сладкие арбузы в мире! Поднимите, пожалуйста, бокал за Херсон и героические усилия многих”, — говорится на сайте.
До того же, как указано на сайте, дизайн этикетки создал Константин Дес из Одессы.
“Его рабочее место пострадало от российской ракеты 10 мая. Сейчас он живет без электричества из-за постоянных атак на его город”, — добавили в компании.
Напомним
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки “Херсон — это Украина!”. Однако компания уже закрыла предзаказ на марку через полный sold out.