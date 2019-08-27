В Австралії розгорівся скандал через фото темношкірих моделей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Австралії розгорівся скандал через переплутані фотографії темношкірих моделей в одному з журналів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Австралійський журнал Who проілюстрував матеріал про модель Адут Акеч знімком іншої темношкірої жінки.
У виданні було оприлюднене інтерв'ю моделі, в якому вона розповіла, зокрема, про свою кар'єру у фешн-індустрії і ставлення суспільства до людей з іншим кольором шкіри.
Журнал Who уже оприлюднив заяву, в якій вибачився за публікацію неправильного фото і пояснив, що помилки припустилися працівники агентства, яке брало участь в підготовці інтерв'ю. Видання вибачилося і особисто перед моделлю.
Сама модель, коментуючи цей інцидент, заявила, що ця помилка журналу Who її сильно зачепила. "Це дуже мене засмутило, змусило відчувати злість і неповагу до себе", - написала Адут Акеч у своєму Instagram.
За її словами, ситуація ще раз піднімає проблему того, що чимало людей у світі вважають, що "всі темношкірі дівчата з Африки виглядають однаково".
Модель вказала, що не хоче звинувачувати в чомусь працівників видання, але ситуація, за її словами, вказує на проблему, яка існує у фешн-індустрії. "Я відчуваю, що з білою моделлю такого ніколи б не трапилося", - зазначила Акеч.
Нагадаємо, Sports Illustrated вперше розмістив фото моделі у буркіні.