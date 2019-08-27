В Австралии разгорелся скандал из-за фото темнокожих моделей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Австралии разгорелся скандал из-за перепутанных фотографий темнокожих моделей в одном из журналов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
Австралийский журнал Who проиллюстрировал материал о модели Адут Акеч снимком другой темнокожей женщины.
В издании было опубликовано интервью модели, в котором она рассказала, в частности, о своей карьере в фэшн-индустрии и отношении общества к людям с другим цветом кожи.
Журнал Who уже обнародовал заявление, в котором извинился за публикацию неправильного фото и объяснил, что ошибку допустили работники агентства, принимавшие участие в подготовке интервью. Издание извинилось и лично перед моделью.
Сама модель, комментируя этот инцидент, заявила, что эта ошибка журнала Who ее сильно задела. "Это очень меня расстроило, заставило чувствовать злость и неуважение к себе", - написала Адут Акеч в своем Instagram.
По ее словам, ситуация еще раз поднимает проблему того, что многие в мире считают, что "все темнокожие девушки из Африки выглядят одинаково".
Модель показала, что не хочет обвинять в чем-то работников издания, но ситуация, по ее словам, указывает на проблему, которая существует в фэшн-индустрии. "Я чувствую, что с белой моделью такого никогда бы не случилось", - отметила Акеч.
Напомним, Sports Illustrated впервые разместил фото модели в буркини.