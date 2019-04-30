Sports Illustrated впервые разместил фото модели в буркини
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Известный американский журнал Sports Illustrated впервые проиллюстрировал выпуск с купальниками фотографиями модели в буркини, сообщает УНН.
Журнал расширил понимание такой одежды, как купальник. В новом выпуске появились фото американской модели сомалийского происхождения 21-летней Халимы Аден, одетой хиджаб и буркини.
Будущая модель родилась в лагере беженцев в Кении, а в возрасте семи лет переехала в США. Съемки для журнала проводилась в Кении на пляже Ватаму.
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Халима уже не впервые привлекает к себе внимание, ведь является активной поборницей традиционной мусульманской одежды и даже участвовала в конкурсе красоты, одетой в хиджаб. В хиджабе модель покоряет модные подиумы.
Как заявили в Sports Illustrated, этими снимками они хотели подчеркнуть, что красота женщины не зависит от того, какую именно одежду она носит - традиционную или откровенную.
Напомним, мэры Лондона и Парижа высказались против запрета на буркини.