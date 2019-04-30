Sports Illustrated вперше розмістив фото моделі у буркіні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Відомий американський журнал Sports Illustrated вперше проілюстрував випуск з купальниками фотографіями моделі у буркіні, повідомляє УНН.
Журнал розширив розуміння такого одягу, як купальник. У новому випуску з’явилися фото американської моделі сомалійського походження 21-річної Халіми Аден, одягненої хіджаб та буркіні.
Майбутня модель народилася у таборі біженців в Кенії, а віці семи років переїхала до США. Зйомки для журналу проводилася у Кенії на пляжі Ватаму.
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Халіма вже не вперше привертає до себе увагу, адже є активною поборницею традиційного мусульманського одягу та навіть брала участь у конкурсі краси, одягненою у хіджаб. У хіджабі модель підкорює модні подіуми.
Як заявили у Sports Illustrated, цими знімками вони хотіли підкреслити, що краса жінки не залежить від того, який саме одяг вона носить – традиційний чи відвертий.
Нагадаємо, мери Лондона і Парижа висловилися проти заборони на буркіні.