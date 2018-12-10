В Австралії помер "найвідоміший в світі" кенгуру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У заповіднику біля міста Аліс-Спрінгс помер 12-річний кенгуру Роджер, кілька років тому став зіркою соцмереж через надзвичайно розвинених м'язів. Про це повідомляється на Офіційній сторінці заповідника в Facebook в понеділок.
"На жаль, Роджер - найвідоміший в світі кенгуру помер у віці 12 років. Він був нашою зіркою і нашим улюбленцем", - сказано в повідомленні керівника заповідника Кріса Барнса.
Кенгуру з розвиненими мускулами став популярним завдяки відео в інтернеті у 2015 році. У ньому, кенгуру рве передніми лапами бляшані відра. Відео стало вірусним та принесло кенгуру Роджеру популярність.
Все своє життя кенгуру прожив у заповіднику в регіоні Північної територія. Туди його привіз керівник і засновник заповідника Кріс Барнс, який врятував дитинча з сумки збитої машиною матері. За словами самого Барнса, саме Роджер надихнув його на створення заповідника для кенгуру поблизу Аліс-Спрінгс, в якому сьогодні живуть тисячі тварин.
Як інформував УНН, житель Канберри знімав на відео кенгуру, а той, помітивши чоловіка, напав на його автомобіль.