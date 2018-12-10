В Австралии умер "самый известный в мире" кенгуру
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В заповеднике возле города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, несколько лет назад стал звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Facebook в понедельник.
“К сожалению, Роджер — самый известный в мире кенгуру умер в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем”, — говорится в сообщении руководителя заповедника Криса Барнса.
Кенгуру с развитыми мускулами стал популярным благодаря видео в интернете в 2015 году. В нем, кенгуру рвет передними лапами жестяные ведра. Видео стало вирусным и принесло кенгуру Роджеру популярность.
Всю свою жизнь кенгуру прожил в заповеднике в регионе Северной территория. Туда его привез руководитель и основатель заповедника Крис Барнс, который спас детеныша из сумки сбитой машиной матери. По словам самого Барнса, именно Роджер вдохновил его на создание заповедника для кенгуру вблизи Алис-Спрингс, в котором сегодня живут тысячи животных.
Как информировал УНН, житель Канберры снимал на видео кенгуру, а тот, заметив мужчину, напал на его автомобиль.