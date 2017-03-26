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В Австралії кенгуру з соломиною в зубах напав на автомобіль

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Житель Канберри знімав на відео кенгуру, а той, помітивши чоловіка, напав на його автомобіль, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

На кадрах видно, як автомобіль слідує за твариною. Кенгуру, помітивши водія, раптово зупинився, обернувся й оглянув машину перед тим, як нанести декілька ударів по капоту транспортного засобу.

Цікавою деталлю стало те, що тварина тримає в роті соломинку, яка нагадує сигарету.

Варто зазначити, що навіть незважаючи на те, що загальноприйнято вважати кенгуру милими істотами, вони дуже сильні і можуть бути досить небезпечними для оточуючих.

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