В Австралии кенгуру с соломинкой в ​​зубах напал на автомобиль

На кадрах видно, как автомобиль следует за животным. Кенгуру, заметив водителя, внезапно остановился, обернулся и осмотрел машину перед тем, как нанести несколько ударов по капоту транспортного средства.

Интересной деталью стало то, что животное держит во рту соломинку, которая напоминает сигарету.

Стоит отметить, что даже несмотря на то, что общепринято считать кенгуру милыми существами, они очень сильны и могут быть довольно опасными для окружающих.