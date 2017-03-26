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В Австралии кенгуру с соломинкой в ​​зубах напал на автомобиль

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Житель Канберры снимал на видео кенгуру, а тот, заметив мужчину, напал на его автомобиль, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах видно, как автомобиль следует за животным. Кенгуру, заметив водителя, внезапно остановился, обернулся и осмотрел машину перед тем, как нанести несколько ударов по капоту транспортного средства.

Интересной деталью стало то, что животное держит во рту соломинку, которая напоминает сигарету.

Стоит отметить, что даже несмотря на то, что общепринято считать кенгуру милыми существами, они очень сильны и могут быть довольно опасными для окружающих.

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