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В Австралії футболісток збірної КНР помістили на карантин через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Збірну КНР з футболу разом з тренерським складом та персоналом відправили на карантин через те, що спортивна делегація із 32 осіб нещодавно перебувала в епіцентрі поширення нового типу коронавірусу - в китайському місті Ухань. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

В Австралії футболісток збірної КНР помістили на карантин через коронавірус

"Австралійська влада у середу, 29 січня, помістила китайську жіночу футбольну команду разом з тренерами і персоналом на карантин. Напередодні спортивна делегація в складі 32 особи прилетіла в Брісбен. І хоча ні у одного з них не було симптомів захворювання, за тиждень до цього вони відвідували китайський Ухань, епіцентр поширення коронавируса нового типу, який вже забрав життя 132 осіб. Команда буде перебувати в ізоляції в готелі Брісбена до середи, 5 лютого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у той же час відкладені на невизначений термін матчі професійної хокейної ліги в Китаї. Кваліфікаційні змагання Олімпіади-2022 з гірськолижного спорту, з лижних гонок, заплановані на лютий, скасовані. Відбіркові матчі з футболу, баскетболу та боксу токійській Олімпіади-2020 перенесено за межі Китаю.

Як повідомлялося раніше в УНН, Туреччина почала евакуацію своїх громадян з провінції Хубей. Також повідомлялося, що Україна відправить два рейси у Китай для вивезення українців.

Нагадаємо, австралійські вчені заявили про перше відтворення коронавірусу за межами Китаю.

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