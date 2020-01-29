В Австралии футболисток сборной КНР поместили на карантин из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сборную КНР по футболу вместе с тренерским составом и персоналом отправили на карантин из-за того, что спортивная делегация из 32 человек недавно находилась в эпицентре распространения нового типа коронавируса - в китайском городе Ухань. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"Австралийские власти в среду, 29 января, поместили китайскую женскую футбольную команду вместе с тренерами и персоналом на карантин. Накануне спортивная делегация в составе 32 человек прилетела в Брисбен. И хотя ни у одного из них не было симптомов заболевания, за неделю до этого они посещали китайский Ухань, эпицентр распространения коронавируса нового типа, который уже унес жизни 132 человек. Команда будет находиться в изоляции в гостинице Брисбена до среды, 5 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время отложены на неопределенный срок матчи профессиональной хоккейной лиги в Китае. Квалификационные соревнования Олимпиады-2022 по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, запланированные на февраль, отменены. Отборочные матчи по футболу, баскетболу и боксу токийской Олимпиады-2020 перенесены за пределы Китая.
Как сообщалось ранее в УНН, Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй. Также сообщалось, что Украина отправит два рейса в Китай для вывоза украинцев.
Напомним, австралийские ученые заявили о первом воспроизведении коронавируса за пределами Китая.