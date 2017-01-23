В Австралії актор загинув під час зйомок музичного кліпу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Австралійський актор загинув, отримавши вогнепальні поранення під час зйомок музичного кліпу, передає УНН з посиланням на ABC.
В одному з австралійських барів, де проходили зйомки кліпу хіп-хоп гурту “Bliss n Eso”, закінчилися трагедією. Під час зйомки епізоду зі стріляниною 20-річний актор отримав вогнепальне поранення грудей і помер.
Як повідомили місцеві правоохоронні органи, що під час зйомок сцени використовувалося кілька одиниць вогнепальної зброї. Поліція проводить розслідування кримінальної справи.
Також вони зазначили, що на даний час конкретно не відомо як актор отримав це поранення та чи були патрони холостими чи бойовими. Але відзначається, що при пострілі з близької відстані холостий патрон також може заподіяти серйозні поранення.
Як повідомляв УНН, під час зйомок було застрелено журналіста в Гондурасі.