В Австралии актер погиб во время съемок музыкального клипа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Австралийский актер погиб, получив огнестрельные ранения во время съемок музыкального клипа, передает УНН со ссылкой на ABC.
В одном из австралийских баров, где проходили съемки клипа хип-хоп группы "Bliss n Eso", они закончились трагедией. Во время съемки эпизода со стрельбой 20-летний актер получил огнестрельное ранение груди и умер.
Как сообщили местные правоохранительные органы, во время съемок сцены использовалось несколько единиц огнестрельного оружия. Полиция проводит расследование уголовного дела.
Также они отметили, что в настоящее время конкретно не известно как актер получил это ранение и были ли патроны холостыми или боевыми. Но отмечается, что при выстреле с близкого расстояния холостой патрон также может причинить серьезные ранения.
Как сообщал УНН, во время съемок был застрелен журналист в Гондурасе.