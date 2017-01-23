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В Австралии актер погиб во время съемок музыкального клипа

В Австралии актер погиб во время съемок музыкального клипа

Киев • УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Австралийский актер погиб, получив огнестрельные ранения во время съемок музыкального клипа, передает УНН со ссылкой на ABC.

В одном из австралийских баров, где проходили съемки клипа хип-хоп группы "Bliss n Eso", они закончились трагедией. Во время съемки эпизода со стрельбой 20-летний актер получил огнестрельное ранение груди и умер.

Как сообщили местные правоохранительные органы, во время съемок сцены использовалось несколько единиц огнестрельного оружия. Полиция проводит расследование уголовного дела.

Также они отметили, что в настоящее время конкретно не известно как актер получил это ранение и были ли патроны холостыми или боевыми. Но отмечается, что при выстреле с близкого расстояния холостой патрон также может причинить серьезные ранения.

Как сообщал УНН, во время съемок был застрелен журналист в Гондурасе.

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