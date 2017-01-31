В Авдіївці за дві доби загинули сім українських бійців, 35 зазнали поранень - О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Під час бойових дій в Авдіївці протягом 29 і 30 січня загинуло 7 українських військових, а 35 бійців зазнали поранень. Про це сказав секретар РНБО Олександр Турчинов під час зустрічі з міністром національної оборони Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
О.Турчинов повідомив, що загострення ситуації біля Авдіївки відбулося після завершення інспекційної поїздки ОБСЄ на сході України.
"За позаминулу добу ми втратили 4 бійців, 12 було поранено, а минулої доби ми маємо вже 3 вбитих і значно більше поранених - 23, але втрати російських гібридних військ значно перевищують наші. Всі їх спроби прорвати нашу оборону приречені на поразку", - повідомив він.
Секретар РНБО також наголосив, що для Росії дестабілізація ситуації в Україні - шлях посилення своїх позицій в регіоні. За його словами, сьогодні гібридна війна ведеться не лише проти України, але і проти ЄС.
"Кремль всілякими методами намагається розколоти єдність ЄС", - додав він.