В Авдеевке за двое суток погибли семь украинских бойцов, 35 получили ранения - А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Во время боевых действий в Авдеевке в течение 29 и 30 января погибли 7 украинских военных, а 35 бойцов получили ранения. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи с министром национальной обороны Литовской Республики Раймундасом Кароблисом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
А.Турчинов сообщил, что обострение ситуации возле Авдеевки произошло после завершения инспекционной поездки ОБСЕ на востоке Украины.
"За позапрошлые сутки мы потеряли 4 бойца, 12 были ранены, а за прошедшие сутки мы уже имеем 3 убитых и значительно больше раненых - 23, но потери российских гибридных войск значительно превышают наши. Все их попытки прорвать нашу оборону обречены на поражение", - сообщил он.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что для России дестабилизация ситуации в Украине - путь усиления своих позиций в регионе. По его словам, сегодня гибридная война ведется не только против Украины, но и против ЕС.
"Кремль всевозможными методами пытается расколоть единство ЕС", - добавил он.