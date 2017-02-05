В Авдіївці відновили електропостачання - голова ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У будинках жителів Авдіївки з’явилося світло. Про це в ефірі каналу “112 Україна”, доповідаючи Президенту України Петру Порошенко, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день поновлено електроживлення. Поновлена одна лінія. Друга лінія поновлена нами, але російські терористи зі своєї сторони її не поновили. За одну хвилину в домівках жителів Авдіївки світло буде”, — сказав він.
Водночас Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на доповідь П.Жебрівського, повідомив, що “нарешті Авдіївка зі світлом”.
Глава держави висловив вдячність роботі українського уряду, Державної служби надзвичайних ситуацій, українським військовим, “які зробили все можливе для того, щоби не дати Російській Федерації спровокувати гуманітарну катастрофу й дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій лінії фронту”.
Як повідомляв УНН, 5 лютого електрики завершили ремонт ЛЕП під Авдіївкою.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.