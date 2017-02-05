В Авдеевке восстановили электроснабжение - председатель ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В домах жителей Авдеевки появился свет. Об этом в эфире канала "112 Украина", докладывая Президенту Украины Петру Порошенко, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день восстановлено электропитание. Восстановлена одна линия. Вторая линия восстановлена нами, но российские террористы со своей стороны ее не восстановили. Через одну минуту в домах жителей Авдеевки свет будет", - сказал он.
В то же время Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, ссылаясь на доклад П.Жебривского, сообщил, что "наконец Авдеевка со светом".
Глава государства выразил благодарность работе украинского правительства, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, украинским военным, "которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта".
Как сообщал УНН, 5 февраля электрики завершили ремонт ЛЭП под Авдеевкой.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.