В Авдіївці у понеділок заплановано відновити роботу інших шкіл на додаток до двох працюючих - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Авдіївці у понеділок можуть відновити навчання в інших школах та дитячих садочках на додаток до двох працюючих. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Вчора у місті працювали дві школи - №7 та №1 і в них навчалося 228 дітей. У понеділок, по можливості запустимо й інші школи та дитячі садки. Школи та дитячі установи міста забезпечені бомбосховищами", - написав він.
За словами П.Жебрівського, в Авдіївці у робочому режимі працюють управління казначейства, Укрпошта, лікарня, поліція, каналізаційно-насосна станція, фільтрувальна станція.
Голова Донецької ВЦА також зазначив, що ДСНС підключила 24 пересувні електрогенератори біля усіх соціально значимих об’єктів Авдіївки. У місті працює 11 пунктів обігріву населення.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.