В Авдеевке в понедельник запланировано восстановить работу других школ в дополнение к двум работающим - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Авдеевке в понедельник могут возобновить учебу в других школах и детских садах в дополнение к двум работающим. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Вчера в городе работали две школы - №7 и №1 и в них обучалось 228 детей. В понедельник, по возможности запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", - написал он.
По словам П.Жебривского, в Авдеевке в рабочем режиме работают управления казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция.
Председатель Донецкой ВГА также отметил, что ГосЧС подключила 24 передвижных электрогенератора у всех социально значимых объектов Авдеевки. В городе работает 11 пунктов обогрева населения.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.