В Авдіївці розпочато відновлення пошкоджених будинків, усі школи запрацюють із 6 лютого - ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Із 6 лютого в Авдіївці мають запрацювати всі школи, розпочато відновлення пошкоджених будинків. Про це у коментарі УНН повідомив радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
"Сьогодні працювала одна школа №7, 217 учнів було. На завтра, якщо все буде добре, Павло Іванович (Жебрівський – ред.) дав доручення, щоб ще одна школа запрацювала - №1",- сказав О.Пограничний.
При цьому він зазначив, що з понеділка мають запрацювати всі школи.
Разом з тим, за даними О.Пограничного, у Авдіївці достатньо генераторів, для забезпечення місцевих жителів світлом.
"Генераторів достатньо, мало того, нам їх ще доставляють",- уточнив він.
Крім того, сьогодні розпочата відбудова пошкоджених будинків. Зокрема, за його словами у Авдіївці пошкоджено 52 будинки.
"Там пошкодження різного характеру",- уточнив О.Пограничний.
Він уточнив, що станом на дві години тому бойовики обстрілювали позиції українських військових на околицях Авдіївки, а також по промзоні.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та вісьмох поранено.