В Авдеевке начато восстановление поврежденных зданий, все школы заработают с 6 февраля - ВГА

"Сегодня работала одна школа №7, 217 учеников было. На завтра, если все будет хорошо, Павел Иванович (Жебривский – ред.) дал поручение, чтобы еще одна школа заработала - №1",- сказал О.Пограничный.



При этом он отметил, что с понедельника должны заработать все школы.



Вместе с тем, по данным О.Пограничного, в Авдеевке достаточно генераторов, для обеспечения местных жителей светом.



"Генераторов достаточно, мало того, нам их еще доставляют",- уточнил он.



Кроме того, сегодня начата восстановление поврежденных домов. В частности, по его словам, в Авдеевке повреждены 52 дома.



"Там повреждения различного характера",- уточнил О.Пограничный.



Он уточнил, что по состоянию на два часа назад боевики обстреливали позиции украинских военных на окраинах Авдеевки, а также по промзоне.



Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил

"Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.



В город стянуты дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.



Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, но люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.



Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постради ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.



ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.



Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтажерів обстреляли.



С начала обострения в Авдеевке, один человек погиб и восемь ранены.