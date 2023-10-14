В Авдіївці під завалами багатоповерхівки знаходиться чоловік – МВС

Однак, розібрати завали та дістати тіло чоловіка на даний момент неможливо.

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“Авдіївка. Учора пізно ввечері росія завдала авіаудар по п’ятиповерхівці. Будівлю зруйновано. „Білі янголи“ оглянули місце прильоту. Під завалами ймовірно знаходиться чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо”, — зазначили в МВС.

Нагадаємо

Навколо Авдіївки вже п’яту добу російські війська не припиняють штурмових дій, обстрілів позицій навколо міста. Росіяни намагаються оточити місто. Усю ніч тривали стрілецькі бої.