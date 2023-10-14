В Авдеевке под завалами многоэтажки находится мужчина - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. После вчерашнего авиаудара по Авдеевке под завалами разрушенной пятиэтажки находится мужчина. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.
Однако, разобрать завалы и достать тело мужчины на данный момент невозможно.
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“Авдеевка. Вчера поздно вечером россия нанесла авиаудар по п’пятиэтажке. Здание разрушено. „Белые ангелы“ осмотрели место прилета. Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело пока невозможно”, — отметили в МВД.
Напомним
Вокруг Авдеевки уже пятые сутки российские войска не прекращают штурмовых действий, обстрелов позиций вокруг города. Россияне пытаются окружить город. Всю ночь продолжались стрелковые бои.