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В Авдеевке под завалами многоэтажки находится мужчина - МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. После вчерашнего авиаудара по Авдеевке под завалами разрушенной пятиэтажки находится мужчина. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

Однако, разобрать завалы и достать тело мужчины на данный момент невозможно.

Цитата

“Авдеевка. Вчера поздно вечером россия нанесла авиаудар по п’пятиэтажке. Здание разрушено. „Белые ангелы“ осмотрели место прилета. Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело пока невозможно”, — отметили в МВД.

Напомним

Вокруг Авдеевки уже пятые сутки российские войска не прекращают штурмовых действий, обстрелов позиций вокруг города. Россияне пытаются окружить город. Всю ночь продолжались стрелковые бои.

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