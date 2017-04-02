В Авдіївці не вдалося відновити електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Електропостачання в Авдіївці сьогодні відновити не вдалося, передає УНН з посиланням на сторінку Міністерства у справах окупованих територій в Twitter.
"Авдіївка. Ремонтні бригади так і не відновили електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води буде здійснюватись з 16:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, теплопостачання в Авдіївці здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис.м.куб. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності).
Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.
#Авдіївка Ремонтні бригади так і не відновили електропостачання.Резервуар заповнений.Подача питної води здійснюватиметься з 16:00 до 22:00.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 2 апреля 2017 г.