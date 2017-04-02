В Авдеевке не удалось восстановить электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Электроснабжение в Авдеевке сегодня восстановить не удалось, передает УНН со ссылкой на страницу Министерства по делам оккупированных территорий в Twitter.
"Авдеевка. Ремонтные бригады так и не восстановили электроснабжение. Резервуар заполнен. Подача питьевой воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00", - говорится в сообщении.
Напомним, теплоснабжения в Авдеевке осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тис.м.куб. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 9 генераторов различной мощности).
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.
# Авдеевка Ремонтные бригады так и не восстановили електропостачання.Резервуар заповнений.Подача питьевой воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 2 апреля 2017 г.