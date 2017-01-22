В авдіївській промзоні відбулися три перестрілки між силами АТО та бойовиками

"На Донецькому напрямку бойовики здійснили 5 обстрілів. Незаконні збройні формування відкрили вогонь з гранатометів по українських військових у Зайцевому. “Ближче до обіду противник активізувався в авдіївській промзоні, де до опівночі відбулося три перестрілки, кожна тривалістю не менше години. Також одна збройна провокація противника була зафіксована надвечір у Новгородському”, — зазначив речник Міноборони з питань АТО.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав.