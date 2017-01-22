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В авдеевской промзоне произошли три перестрелки между силами АТО и боевиками

В авдеевской промзоне произошли три перестрелки между силами АТО и боевиками

Киев • УНН

 • 14759 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В авдеевской промзоне произошли три перестрелки между силами АТО и боевиками. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерств обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает УНН.

"На донецком направлении боевики совершили 5 обстрелов. Незаконные вооруженные формирования открыли огонь из гранатометов по украинским военным в Зайцево. Ближе к обеду противник активизировался в авдеевской промзоне, где до полуночи произошло три перестрелки, каждая продолжительностью не менее часа. Также одна вооруженная провокация противника была зафиксирована вечером в Новгородском", - отметил представитель Минобороны по АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал.

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