В авдеевской промзоне произошли три перестрелки между силами АТО и боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В авдеевской промзоне произошли три перестрелки между силами АТО и боевиками. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерств обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает УНН.
"На донецком направлении боевики совершили 5 обстрелов. Незаконные вооруженные формирования открыли огонь из гранатометов по украинским военным в Зайцево. Ближе к обеду противник активизировался в авдеевской промзоне, где до полуночи произошло три перестрелки, каждая продолжительностью не менее часа. Также одна вооруженная провокация противника была зафиксирована вечером в Новгородском", - отметил представитель Минобороны по АТО.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал.