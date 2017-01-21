В аварії шкільного автобуса в Італії загинули 16 людей

Автобус перевозив студентів-підлітків з Угорщини і повертався до Будапешту, коли врізався в огородження і загорівся.

Поліція повідомляє, що з-під уламків витягли 16 сильно обгорілих тіл, але 39 людей вижили в аварії.

Міністерство закордонних справ в Будапешті заявило, що за офіційною інформацією, в автобусі було 54 пасажирів, в тому числі дорослі, які супроводжували студентів у віці від 15 до 17 років, і два водії.