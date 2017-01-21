В аварии школьного автобуса в Италии погибли 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Шестнадцать человек в Италии погибли в результате ДТП с участием автобуса, который вез школьников домой из Франции. Информацию подтвердили в полиции, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Автобус перевозил студентов-подростков из Венгрии и возвращался в Будапешт, когда врезался в ограждение и загорелся.
Полиция сообщает, что из-под обломков извлекли 16 сильно обгоревших тел, но 39 человек выжили в аварии.
Министерство иностранных дел в Будапеште заявило, что по официальной информации, в автобусе было 54 пассажира, в том числе взрослые, сопровождавшие студентов в возрасте от 15 до 17 лет, и два водителя.