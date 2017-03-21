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В аварії літака в Південному Судані вижили всі пасажири

В аварії літака в Південному Судані вижили всі пасажири

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Усі 45 пасажирів та членів екіпажу на борту пасажирського літака, що зазнав аварії під час посадки в аеропорту міста Вау, залишилися живими, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Міністр інформації Південного Судану Бона Гауденсіо заявив, що жертв у цій аварії немає. Урядовець повідомив, що медики доставили 37 людей до лікарні, де їм надали першу допомогу. Невдовзі після цього 31 людину відпустили. Решта зможуть поїхати додому завтра. Урядовець не надав інформацію щодо ймовірних ушкоджень інших восьми людей, які перебували на борту літака.

Причиною аварії могли стати погані погодні умови та недостатня видимість смуги.

“Літак торкнувся землі, а потім підстрибнув. Пілот не міг узяти його під контроль”, — розповів адміністратор аеропорту Стівен Вангуле, який став очевидцем аварії та пожежі.

Як повідомляв УНН, в аеропорту міста Вау, що в Південному Судані, зазнав катастрофи пасажирський літак із 44 пасажирами на борту.

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