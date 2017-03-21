В аварии самолета в Южном Судане выжили все пассажиры

Министр информации Южного Судана Бона Гауденсио заявил, что жертв в этой аварии нет. Чиновник сообщил, что медики доставили 37 человек в больницу, где им оказали первую помощь. Вскоре после этого 31 человека отпустили. Остальные смогут поехать домой завтра. Чиновник не предоставил информацию о возможных ранениях других восьми человек, которые находились на борту самолета.

Причиной аварии могли стать плохие погодные условия и недостаточная видимость полосы.

"Самолет коснулся земли, а затем подпрыгнул. Пилот не мог взять его под контроль", - рассказал администратор аэропорта Стивен Вангуле, который стал очевидцем аварии и пожара.

Как сообщал УНН, в аэропорту города Вау, что в Южном Судане, потерпел крушение пассажирский самолет с 44 пассажирами на борту.