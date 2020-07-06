В Атлантиці сформувався тропічний шторм "Едуард"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Тропічний шторм, який отримав ім’я “Едуард”, сформувався в північній частині Атлантичного океану і рухається в північно-східному напрямку, повідомляє Національний центр США по стеженню за ураганами (NHC), пише УНН.
За даними синоптиків, максимальна швидкість вітру досягала 64,4 кілометри за годину. Швидкість руху шторму становить 56,3 кілометрів за годину. Шторм, за прогнозами фахівців, в понеділок і вівторок буде все далі віддалятися від узбережжя США і Канади.
Тропічному шторму присвоюється ім’я, коли швидкість супроводжуючого його вітру досягає 62 кілометрів на годину. Шторм стає ураганом, коли швидкість вітру перевищує 119 кілометрів на годину.
Як повідомляв УНН, щонайменше 40 людей загинули на південно-західному острові Кюсю в результаті наслідків сильних зливових дощів, які призвели до розливу річок і сходу обвалів.