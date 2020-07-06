В Атлантике сформировался тропический шторм "Эдуард"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Тропический шторм, получивший имя “Эдуард”, сформировался в северной части Атлантического океана и движется в северо-восточном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), пишет УНН.
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 64,4 километра в час. Скорость движения шторма составляет 56,3 километра в час. Шторм, по прогнозам специалистов, в понедельник и вторник будет все дальше удаляться от побережья США и Канады.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 40 человек погибли на юго-западном острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.