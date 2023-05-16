В Атлантиці почастішали інциденти з нападом косаток: вчені намагаються з'ясувати причини

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Так, йдеться про китів з популяції Orca Iberica, що мешкають в Атлантиці від північного Марокко до північної Іспанії.

Якщо раніше вони лише зрідка нападали на рибальські човни, які заважали полюванню на тунця, то тепер вони все частіше нападають на вітрильні яхти завдовжки до 15 метрів.

Біолог з Німецького фонду охорони морського середовища Ульріх Карловскі припускає, що така поведінка може бути пов'язана з пандемією, проте не із самим захворюванням.

"Під час пандемії було менше моряків і менша ймовірність зустрічей. Загалом морським тваринам було спокійніше, тому що було більше їжі, оскільки, серед іншого, було суворо обмежене рибальство.

Той факт, що тварини тепер "мстять" рибальським човнам, що повертаються, за нове скорочення запасів риби, може бути однією з причин збільшення взаємодії", - говорить він.

Однак, експерт із захисту морських видів WWF Німеччини Хайке Зідовіц вважає, що поведінка косаток пов'язана з тим, що тварини відвикли від шуму.

"У китів та дельфінів надзвичайно тонкий слух і вони використовують ехолокацію. Вони використовують її, щоб орієнтуватися та спілкуватися один з одним, розпізнавати небезпеку та знаходити їжу чи пару. Хронічний підводний шум викликає стрес та хвороби у тварин. Чим він гучніший, тим складніше їм спілкуватися між собою. Коли звуки заглушуються корабельними двигунами, кити-матері насилу знаходять своїх дитинчат", - зазначив він.

Натомість, морський біолог з організації захисту китів WDC Фабіан Ріттер не вірить у теорію про те, що шум зробив косаток агресивними.

"Тварини звикли до цього шуму від народження, в Гібралтарській протоці, наприклад, дуже активний рух", - сказав він.

За словами Ріттера, перші зареєстровані напади були скоєні "ще не повністю дорослими косатками". Тож, на його думку, тварини таким чином просто "грають".

"Шістнадцять-сімнадцять косаток вже навчилися зупиняти вітрильні човни. Вони, мабуть, натрапляли на них випадково, і вони їм сподобалися. Ці знання косатки передають дітям. Тому слід очікувати, що тварини з цієї популяції косаток завжди тепер будуть поводитись таким чином", — застерігає біолог.

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