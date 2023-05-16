В Атлантике участились инциденты с нападением косаток: ученые пытаются выяснить причины

Детали

Так, речь идет о китах из популяции Orca Iberica, обитающих в Атлантике от северного Марокко до северной Испании.

Если раньше они лишь изредка нападали на рыбацкие лодки, которые мешали охоте на тунца, то теперь они все чаще нападают на парусные яхты длиной до 15 метров.

Биолог из Немецкого фонда охраны морской среды Ульрих Карловски предполагает, что такое поведение может быть связано с пандемией, однако не с самим заболеванием.

"Во время пандемии было меньше моряков и меньшая вероятность встреч. В целом морским животным было спокойнее, потому что было больше еды, поскольку, среди прочего, было строго ограничено рыболовство.

Тот факт, что животные теперь "мстят" возвращающимся рыбацким лодкам за новое сокращение запасов рыбы, может быть одной из причин увеличения взаимодействия", - говорит он.

Однако, эксперт по защите морских видов WWF Германии Хайке Зидовиц считает, что поведение косаток связано с тем, что животные отвыкли от шума.

"У китов и дельфинов чрезвычайно тонкий слух и они используют эхолокацию. Они используют ее, чтобы ориентироваться и общаться друг с другом, распознавать опасность и находить пищу или пару. Хронический подводный шум вызывает стресс и болезни у животных. Чем он громче, тем сложнее им общаться между собой. Когда звуки заглушаются корабельными двигателями, киты-матери с трудом находят своих детенышей", - отметил он.

Зато морской биолог из организации защиты китов WDC Фабиан Риттер не верит в теорию о том, что шум сделал косаток агрессивными.

"Животные привыкли к этому шуму от рождения, в Гибралтарском проливе, например, очень активное движение", - сказал он.

По словам Риттера, первые зарегистрированные нападения были совершены "еще не полностью взрослыми косатками". Поэтому, по его мнению, животные таким образом просто "играют".

"Шестнадцать-семнадцать косаток уже научились останавливать парусные лодки. Они, по-видимому, наталкивались на них случайно, и они им понравились. Эти знания косатки передают детям. Поэтому следует ожидать, что животные из этой популяции косаток всегда теперь будут вести себя таким образом", — предостерегает биолог.

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