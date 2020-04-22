В Atlantic Council вважають, що ООН "не працює": Україна згодна з таким твердженням

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Викликана коронавірусом криза все ще у розпалі, і багато хто чекає, що її наслідки будуть дійсно історичними. У нинішньому положенні можна наочно спостерігати, що Організація Об'єднаних націй не справляється зі своїми обов'язками і потребує перезавантаження - факт, з яким Україна стикнулася багато років тому. Таку думку у статті "Коронавірус доводить те, що українці вже знали - ООН не працює" для Atlantic Counsil висловили німецький політолог Андреас Умланд і колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

"Багато спостерігачів вкрай критично ставляться до відповідних дій Організації Об'єднаних Націй під час спалаху коронавірусу і розглядають його як вирок організації, яка була створена після Другої світової війни з метою трансформації способів взаємодії народів світу. Така критика не є чимось новим в Україні, де ідея про те, що ООН не підходить для своїх цілей, з ентузіазмом обговорюється і широко сприймається ще з 2014 року", - зазначають автори статті.

Так, вони відзначили, що в той час, коли російська агресія проти України вперше почалася шість років тому, стало очевидно, що існуючі міжнародні інститути були абсолютно неефективними і часто взагалі не функціонували.

За словами авторів, абсурдність ситуації була в тому, що країна-агресор мала постійне місце в Раді Безпеки ООН, використовуючи цю позицію, щоб накласти вето на будь-яке офіційне визнання того, що міжнародна агресія в Україні взагалі має місце.

"Уже сам по собі найбільш авторитетний директивний орган ООН - Рада Безпеки - призвів до неявної легітимації військової експансії одного зі своїх постійних членів за рахунок іншої держави-члена ООН. Такий трагічний стан справ безпосередньо підірвав основну причину створення Організації Об'єднаних Націй після Другої світової війни, яка повинна була запобігти новим агресивним війнам", - сказано у статті.

У той же час відзначається, що положення України допомогло викликати дискусію про необхідність реформування Ради Безпеки. З цією метою були створені робочі групи, і з'явилися нові концепції, хоч, в кінцевому підсумку, "дебати ні до чого не призвели".

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Така нездатність до реформи організації, на думку експертів, була викликана тим, що провідні країни світу не бачили достатньої необхідності у перезавантаженні всієї існуючої міжнародної системи.

"Нинішня пандемія у даний час підриває міжнародні відносини таким чином, що реформа Організації Об'єднаних Націй вперше у поколінні стає реалістичною... У цих умовах в України набагато більше шансів знайти союзників-однодумців, які також прагнуть проводити масові перетворення Організації Об'єднаних Націй", - вважають автори.

У той же час, на їхню думку, опір до будь-яких подібних пропозицій буде жорстким.

"Однак нездатність усунути недоліки, виявлені такими знаковими подіями, як коронавірусна криза і російська агресія проти України, можуть ще більше підірвати легітимність нинішньої системи ООН. Це може привести до того, що Організація Об'єднаних Націй стане все більш недоречною і неефективною у вирішенні основних проблем, що стоять перед людством, так само, як її попередниця - Ліга Націй", - відзначається у статті.

З думкою авторів статті висловили згоду ряд дипломатів, серед них, зокрема, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Приємно бачити, що те, про що я розповідав протягом двох місяців у контексті триваючої зараз епічної битви з COVID-19, розділяє Atlantic Council - пандемія не тільки перевіряє авторитет ООН, а й створює можливість для радикальних змін. Україна, напевно, як ніхто інший в Нью-Йорку, більше всіх говорить про це, особливо якщо врахувати, що на протязі багатьох років вона є жертвою агресії з боку одного з постійних членів Ради Безпеки", - заявив дипломат.

Як повідомлялося в УНН, на початку місяця Росія запропонувала Генассаблеї ООН прийняти документ, який містить умову для скасування міжнародних санкцій. 

Генеральна асамблея ООН, схваливши консенсусом резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням", відхилила проект резолюції, запропонований РФ.

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