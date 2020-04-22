В Atlantic Council считают, что ООН "не работает": Украина согласна с таким утверждением

ukru
Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 20559 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 26364 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 38653 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61661 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99361 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104722 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130378 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130115 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 175574 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122128 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102690 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 102457 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 59814 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

13:14 • 28108 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 74675 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 38692 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 74675 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 132629 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 175575 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 160520 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 17093 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 59866 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 102464 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102696 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 104432 просмотра
Актуальное
В Atlantic Council считают, что ООН "не работает": Украина согласна с таким утверждением

В Atlantic Council считают, что ООН "не работает": Украина согласна с таким утверждением

Киев  •  УНН

 • 74131 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Вызванный коронавирусом кризис все еще в разгаре, и многие ждут, что его последствия будут действительно историческими. В нынешнем положении можно наглядно наблюдать, что Организация Объединенных Наций не справляется со своими обязанностями и требует перезагрузки - факт, с которым Украина столкнулась много лет назад. Такое мнение в статье "Коронавирус доказывает то, что украинцы уже знали - ООН не работает" для Atlantic Counsil выразили немецкий политолог Андреас Умланд и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Многие наблюдатели крайне критически относятся к соответствующим действиям Организации Объединенных Наций во время вспышки коронавируса и рассматривают его как приговор организации, которая была создана после Второй мировой войны с целью трансформации способов взаимодействия народов мира. Такая критика не является чем-то новым в Украине, где идея о том, что ООН не подходит для своих целей, с энтузиазмом обсуждается и широко воспринимается еще с 2014 года", - отмечают авторы статьи.

Так, они отметили, что в то время, когда российская агрессия против Украины впервые началась шесть лет назад, стало очевидно, что существующие международные институты были абсолютно неэффективными и часто вообще не функционировали.

По словам авторов, абсурдность ситуации была в том, что страна-агрессор имела постоянное место в Совете Безопасности ООН, используя эту позицию, чтобы наложить вето на любое официальное признание того, что международная агрессия в Украине вообще имеет место.

"Уже сам по себе наиболее авторитетный директивный орган ООН - Совет Безопасности - привел к неявной легитимации военной экспансии одного из своих постоянных членов за счет другого государства-члена ООН. Такое трагическое положение дел непосредственно подорвало основную причину создания Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны, которая должна была предотвратить новые агрессивные войны", - говорится в статье.

В то же время отмечается, что положение Украины помогло вызвать дискуссию о необходимости реформирования Совета Безопасности. С этой целью были созданы рабочие группы, и появились новые концепции, хотя, в конечном итоге, "дебаты ни к чему не привели".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба о статье "В Россию с любовью": такой ревизионизм не позволит Украине вернуть целостность.

Такая неспособность к реформе организации, по мнению экспертов, была вызвана тем, что ведущие страны мира не видели достаточной необходимости в перезагрузке всей существующей международной системы.

"Нынешняя пандемия в настоящее время подрывает международные отношения таким образом, что реформа Организации Объединенных Наций впервые в поколении становится реалистичной... В этих условиях в Украины гораздо больше шансов найти союзников-единомышленников, которые также стремятся проводить массовые преобразования Организации Объединенных наций", - считают авторы.

В то же время, по их мнению, сопротивление в отношении любых подобных предложений будет жестким.

"Однако неспособность устранить недостатки, выявленные такими знаковыми событиями, как коронавирусный кризис и российская агрессия против Украины, могут еще больше подорвать легитимность нынешней системы ООН. Это может привести к тому, что Организация Объединенных Наций станет все более неуместной и неэффективной в решении основных проблем, стоящих перед человечеством, так же, как ее предшественница - Лига Наций", - отмечается в статье.

С мнением авторов статьи выразили согласие ряд дипломатов, среди них, в частности, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Приятно видеть, что то, о чем я рассказывал в течение двух месяцев в контексте продолжающейся сейчас эпической битвы с COVID-19, разделяет Atlantic Council - пандемия не только проверяет авторитет ООН, но и создает возможность для радикальных изменений. Украина, наверное, как никто другой в Нью-Йорке, больше всех говорит об этом, особенно если учесть, что на протяжении многих лет она является жертвой агрессии со стороны одного из постоянных членов Совета Безопасности", - заявил дипломат.

Как сообщалось в УНН, в начале месяца Россия предложила Генассаблеи ООН принять документ, содержащий условие для отмены международных санкций.

Генеральная ассамблея ООН, приняв консенсусом резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием", отклонила проект резолюции, предложенный РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы