В Atlantic Council считают, что ООН "не работает": Украина согласна с таким утверждением

"Многие наблюдатели крайне критически относятся к соответствующим действиям Организации Объединенных Наций во время вспышки коронавируса и рассматривают его как приговор организации, которая была создана после Второй мировой войны с целью трансформации способов взаимодействия народов мира. Такая критика не является чем-то новым в Украине, где идея о том, что ООН не подходит для своих целей, с энтузиазмом обсуждается и широко воспринимается еще с 2014 года", - отмечают авторы статьи.

Так, они отметили, что в то время, когда российская агрессия против Украины впервые началась шесть лет назад, стало очевидно, что существующие международные институты были абсолютно неэффективными и часто вообще не функционировали.

По словам авторов, абсурдность ситуации была в том, что страна-агрессор имела постоянное место в Совете Безопасности ООН, используя эту позицию, чтобы наложить вето на любое официальное признание того, что международная агрессия в Украине вообще имеет место.

"Уже сам по себе наиболее авторитетный директивный орган ООН - Совет Безопасности - привел к неявной легитимации военной экспансии одного из своих постоянных членов за счет другого государства-члена ООН. Такое трагическое положение дел непосредственно подорвало основную причину создания Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны, которая должна была предотвратить новые агрессивные войны", - говорится в статье.

В то же время отмечается, что положение Украины помогло вызвать дискуссию о необходимости реформирования Совета Безопасности. С этой целью были созданы рабочие группы, и появились новые концепции, хотя, в конечном итоге, "дебаты ни к чему не привели".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба о статье "В Россию с любовью": такой ревизионизм не позволит Украине вернуть целостность.

Такая неспособность к реформе организации, по мнению экспертов, была вызвана тем, что ведущие страны мира не видели достаточной необходимости в перезагрузке всей существующей международной системы.

"Нынешняя пандемия в настоящее время подрывает международные отношения таким образом, что реформа Организации Объединенных Наций впервые в поколении становится реалистичной... В этих условиях в Украины гораздо больше шансов найти союзников-единомышленников, которые также стремятся проводить массовые преобразования Организации Объединенных наций", - считают авторы.

В то же время, по их мнению, сопротивление в отношении любых подобных предложений будет жестким.

"Однако неспособность устранить недостатки, выявленные такими знаковыми событиями, как коронавирусный кризис и российская агрессия против Украины, могут еще больше подорвать легитимность нынешней системы ООН. Это может привести к тому, что Организация Объединенных Наций станет все более неуместной и неэффективной в решении основных проблем, стоящих перед человечеством, так же, как ее предшественница - Лига Наций", - отмечается в статье.

С мнением авторов статьи выразили согласие ряд дипломатов, среди них, в частности, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Приятно видеть, что то, о чем я рассказывал в течение двух месяцев в контексте продолжающейся сейчас эпической битвы с COVID-19, разделяет Atlantic Council - пандемия не только проверяет авторитет ООН, но и создает возможность для радикальных изменений. Украина, наверное, как никто другой в Нью-Йорке, больше всех говорит об этом, особенно если учесть, что на протяжении многих лет она является жертвой агрессии со стороны одного из постоянных членов Совета Безопасности", - заявил дипломат.

Как сообщалось в УНН, в начале месяца Россия предложила Генассаблеи ООН принять документ, содержащий условие для отмены международных санкций.

Генеральная ассамблея ООН, приняв консенсусом резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием", отклонила проект резолюции, предложенный РФ.