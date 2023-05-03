В атакованому дронами палаці кремля розташований робочий кабінет путіна - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В атакованому дронами сенатському палаці кремля розташований робочий кабінет путіна. Про це пише Telegram-канал Faridaily, передає УНН.
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"За опублікованими у ЗМІ та соцмережах відео можна зробити висновок, що вночі до кремля залетіло справді два дрони, і обидва вони цілилися в сенатський палац - будівлю з великим куполом на території кремля.
сенатський палац на кремлівському сленгу зазвичай називають просто першим корпусом. У цьому будинку знаходиться більшість робочих приміщень, які використовує путін та його адміністрація.
У першому корпусі знаходяться різні робочі кабінети президента, керівника адміністрації президента та його заступників, зали засідань", - повідомляє медіа.
Деталі
За інформацією журналістів видання, засідання ради безпеки рф перед війною відбулося у купольному, або катерининському залі саме сенатського палацу.
До того ж, у ньому знаходиться кремлівська квартира президента росії. Нещодавно путін приймав у ній голову КНР Сі Цзіньпіна.
Зазначається, що, мабуть, тому в офіційному повідомленні кремля подія названа замахом на президента.
Нагадаємо
У рф заявили, що два безпілотники намагалися "атакувати" кремль. У Зеленського повідомили, що не знають нічого про ці нічні атаки.