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В атакованому дронами палаці кремля розташований робочий кабінет путіна - ЗМІ

В атакованому дронами палаці кремля розташований робочий кабінет путіна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1698266 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. В атакованому дронами сенатському палаці кремля розташований робочий кабінет путіна. Про це пише Telegram-канал Faridaily, передає УНН.

Цитата

"За опублікованими у ЗМІ та соцмережах відео можна зробити висновок, що вночі до кремля залетіло справді два дрони, і обидва вони цілилися в сенатський палац - будівлю з великим куполом на території кремля.

сенатський палац на кремлівському сленгу зазвичай називають просто першим корпусом. У цьому будинку знаходиться більшість робочих приміщень, які використовує путін та його адміністрація.

У першому корпусі знаходяться різні робочі кабінети президента, керівника адміністрації президента та його заступників, зали засідань", - повідомляє медіа. 

Деталі

За інформацією журналістів видання, засідання ради безпеки рф перед війною відбулося у купольному, або катерининському залі саме сенатського палацу.

До того ж, у ньому знаходиться кремлівська квартира президента росії. Нещодавно путін приймав у ній голову КНР Сі Цзіньпіна.

Зазначається, що, мабуть, тому в офіційному повідомленні кремля подія названа замахом на президента.

Нагадаємо

У рф заявили, що два безпілотники намагалися "атакувати" кремль. У Зеленського повідомили, що не знають нічого про ці нічні атаки.

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