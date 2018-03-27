В Асоціації розповіли, яке м'ясо стало дешевшим у лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У лютому цього року в Україні подешевшали курятина та свинина. Про це повідомляє Асоціація птахівників України, передає УНН.
Курятина в Україні подешевшала на 1,8%, а свинина - на 1,1%. Минулого місяця українці могли придбати 1 кг курятини в середньому за 41,4 грн, а свинини - за 65,1 грн.
Натомість, досить відчутно подорожчала яловичина - на 4%. У лютому українці могли придбати кілограм яловичини в середньому за 69,9 грн.
Нагадаємо, українська курятина побила рекорди з експортованості і цінової доступності.